В Спасательной службе Севастополя озвучили победителей конкурса «Лучший по профессии»

В Спасательной службе Севастополя подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в рамках которого сотрудники учреждения соревновались в номинациях «Лучший пожарный», «Лучший спасатель» и «Лучший водитель пожарного автомобиля». Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессиональные навыки и преданность своему делу.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и памятными подарками от Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов».

Номинация «Лучший пожарный»:

1 место — Игорь Седенко, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда.

2 место — Максим Гнидаш, пожарный 11-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда.

3 место — Даниил Полищук, пожарный 12-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда.

Номинация «Лучший спасатель»:

1 место — Роман Дымнич, начальник поисково-спасательной группы поисково-спасательного подразделения «Север» поисково-спасательного отряда.

2 место — Сергей Давыдов, начальник поисково-спасательной группы поисково-спасательного подразделения «Омега» морского поисково-спасательного отряда.

3 место — Александр Вовк, спасатель поисково-спасательной группы поисково-спасательного подразделения «Омега» морского поисково-спасательного отряда.

Номинация «Лучший водитель пожарного автомобиля»:

1 место — Андрей Калябин, водитель автомобиля 11-й пожарно-спасательной части.

2 место — Василий Квышко, водитель автомобиля 11-й пожарно-спасательной части.

3 место — Алексей Сыса, водитель автомобиля 12-й пожарно-спасательной части.

источник: Правительство Севастополя

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