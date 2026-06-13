Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В Спасательной службе Севастополя озвучили победителей конкурса «Лучший по профессии»
Новости Республики
В Спасательной службе Севастополя озвучили победителей конкурса «Лучший по профессии»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Спасательной службе Севастополя озвучили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Опубликовал: news-parser в Севастополь 11:31 13.06.2026

В Спасательной службе Севастополя подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», в рамках которого сотрудники учреждения соревновались в номинациях «Лучший пожарный», «Лучший спасатель» и «Лучший водитель пожарного автомобиля». Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, профессиональные навыки и преданность своему делу.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и памятными подарками от Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов».

Номинация «Лучший пожарный»:

  • 1 место — Игорь Седенко, начальник караула 11-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда.
  • 2 место — Максим Гнидаш, пожарный 11-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда.
  • 3 место — Даниил Полищук, пожарный 12-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда.
Узнайте больше:  В Севастополе стартовала летняя программа для детей и молодежи

Номинация «Лучший спасатель»:

  • 1 место — Роман Дымнич, начальник поисково-спасательной группы поисково-спасательного подразделения «Север» поисково-спасательного отряда.
  • 2 место — Сергей Давыдов, начальник поисково-спасательной группы поисково-спасательного подразделения «Омега» морского поисково-спасательного отряда.
  • 3 место — Александр Вовк, спасатель поисково-спасательной группы поисково-спасательного подразделения «Омега» морского поисково-спасательного отряда.

Номинация «Лучший водитель пожарного автомобиля»:

  • 1 место — Андрей Калябин, водитель автомобиля 11-й пожарно-спасательной части.
  • 2 место — Василий Квышко, водитель автомобиля 11-й пожарно-спасательной части.
  • 3 место — Алексей Сыса, водитель автомобиля 12-й пожарно-спасательной части.

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.