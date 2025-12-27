В Спасательной службе Севастополя работают молодые специалисты

В Спасательной службе Севастополя работают и опытные, и молодые специалисты — те, кто пришел недавно, но уже доказал свой профессионализм. Один из них — Вячеслав Дрозд, спасатель поисково-спасательного подразделения «Север». В Севастополе он служит с 2024 года.

Первые шаги я сделал в добровольческом отряде ОПСО «СпасРезерв». Там была особая атмосфера: общая идея, поддержка и желание быть полезным. Потом я устроился в профессиональный отряд «Дмитровспас», где рядом оказались опытные наставники. Один из них — Иван Александрович Трембачев, который уделял много времени тренировкам и обучению, стал моим наставником и человеком, на которого хотелось равняться, — рассказывает Вячеслав.

Параллельно с основной работой Вячеслав освоил несколько профессий: спасатель, пожарный, водолаз и промышленный альпинист, что позволило ему повысить квалификацию и стать универсальным специалистом.

За четыре года работы Вячеслав участвовал более чем в 500 операциях спасения: пожары, ДТП, поиски пропавших, эвакуации пострадавших с горных склонов и многое другое.

Мой наставник сейчас — Олег Юрьевич Комаров, спасатель международного класса, начальник поисково-спасательного подразделения «Север». Учусь у него спокойствию, уверенности и умению держать ситуацию под контролем, — говорит Вячеслав.

В повседневной работе чаще всего приходится участвовать в поисках людей в горно-лесной местности, эвакуировать пострадавших с труднодоступных участков, выезжать на ликвидацию последствий ДТП.

Приятно, когда к нам приходят такие ребята. Молодой, перспективный, с желанием работать, инициативный. Учится быстро, стремится вперед. В нашей службе важно, чтобы люди могли полностью доверять друг другу, стоять на страховке, работать плечом к плечу. Вячеслав быстро стал частью коллектива, — говорит начальник поисково-спасательного подразделения «Север» Олег Комаров.

Подготовка молодых, перспективных специалистов позволяет Спасательной службе Севастополя сохранять преемственность опыта и навыков, необходимых для эффективной работы в любых ситуациях.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя