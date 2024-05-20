В спортшколу им. дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана приобрели оборудование

Одним из таких учреждений, в которое поступило новое спортоборудование, является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Спортивная школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хан Султана». Почетное имя Амет-Хан Султана учреждению присвоено в 2023 году.

Тренировочный процесс осуществляется в 8 муниципальных образованиях республики, расположенных в городах Саки, Симферополь, Судак, Феодосия, Джанкой, Кировском, Бахчисарайском (пгт Куйбышево), Симферопольском (с. Доброе, с. Кольчугино, Родниковое) районах.

В учреждении работает 58 тренеров, обучается более 1300 спортсменов c 7 до 15 лет по следующим видам спорта: спортивная борьба (вольная и греко-римская), футбол, самбо, дзюдо, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, тхэквондо, пляжные футбол и волейбол, бокс, хоккей на траве, фехтование, бейсбол, регби, тяжелая атлетика.

Закупка необходимого оборудования в текущем году направлена на развитие тяжелой атлетики, бокса и дзюдо. Тренировочный процесс по данному направлению осуществляется в 3 муниципальных образованиях: г. Симферополь, г. Феодосия, Бахчисарайском районе (пгт Куйбышево).

Для учреждения закуплено: многофункциональный тренажер, кардиотренажер, кимоно для дзюдо, мешки боксерские, боксерские шлемы и перчатки, а также олимпийский гриф с комплектом дисков на общую сумму 2,07 млн. рублей.

Приобретённый спортивный инвентарь и оборудование позволит привести материально-техническую базу спортивной школы в нормативное состояние согласно Федеральному стандарту, простимулирует тренерский персонал и спортсменов для дальнейших побед.

Результат работы спортучреждений — активное участие в крымских, всероссийских и международных соревнованиях. Так, в 2024 году воспитанники учреждения приняли участие в соревнованиях, в которых имеются успехи и достижения: Анатолий Ребедюк — 1 место на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет в весовой категории до 51 килограмм. Сабри Меметов – бронзовый призер на первенстве России по боксу среди юниоров 17-18 лет, кандидат в мастера спорта. Кибиткин Илья – бронзовый призер на первенстве России по тяжелой атлетике. Маргарита Симинютина — 1 место на первенстве России по тяжелой атлетике.

Всего в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» новым спортивным оборудованием и инвентарём в Крыму оснащены 14 учреждений спорта, в которых осуществляется подготовка спортивного резерва по базовым видам спорта. На эти цели республике выделено федеральные субсидии на сумму около 12 млн рублей.

Перечень учреждений – получателей субсидии в 2024 году: ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-хан Султана», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 2», ГБУ ДО РК «Спортивная школа №3 им. Н.Т. Гостева», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 4», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 5», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 6», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 7», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 8», ГБУ ДО РК «Спортивная школа № 9», ГБУ ДО РК «Спортивная школа «Центр единоборств «Крым — СПОРТ», ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по велосипедному спорту «Крым», ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №1», ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике», ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко».

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)