В средневековом квартале Евпатории намерены создать два исторических мурала по 50-60 кв. м

Фасады зданий распишут в средневековом квартале Евпатории Малый Иерусалим. Сейчас планируется два исторических мурала по 50-60 кв. м каждый, сообщил корреспонденту

директор МАУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» Дмитрий Шалацкий во время пресс-тура министерства курортов и туризма региона «В Крым за здоровьем».