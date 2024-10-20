В средневековом квартале Евпатории намерены создать два исторических мурала по 50-60 кв. м

Есть несколько объектов, на которых с помощью муралов можно было бы запечатлеть вехи истории, знаковые моменты — эти стены будут работать и как фотозоны. Мы плотно работаем с Союзом архитекторов и Союзом художников Крыма. Данная работа ведется, вероятно, будет конкурс. Сегодня на уровне концепции есть несколько подходящих стен, фасадов. На данном этапе речь идет о двух муралах порядка 50-60 кв. м каждый, — рассказал он.
Сейчас в квартале Малого Иерусалима есть три больших мурала и несколько малых работ, созданных ранее крымскими художниками Вячеславом и Линой Суховеевыми.
Малым Иерусалимом называют район Старого города — это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гезлев. Все самые значимые объекты собраны в один уникальный туристический маршрут — «Малый Иерусалим», в который входит в том числе несколько действующих религиозных объектов.
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С тегами: достопримечательности Крыма