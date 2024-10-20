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В средневековом квартале Евпатории намерены создать два исторических мурала по 50-60 кв. м
иллюстративное фото: pikist.com

В средневековом квартале Евпатории намерены создать два исторических мурала по 50-60 кв. м

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:30 20.10.2024

Фасады зданий распишут в средневековом квартале Евпатории Малый Иерусалим. Сейчас планируется два исторических мурала по 50-60 кв. м каждый, сообщил корреспонденту ТАСС директор МАУ «Евпаторийский культурно-этнографический центр «Малый Иерусалим» Дмитрий Шалацкий во время пресс-тура министерства курортов и туризма региона «В Крым за здоровьем».

Есть несколько объектов, на которых с помощью муралов можно было бы запечатлеть вехи истории, знаковые моменты — эти стены будут работать и как фотозоны. Мы плотно работаем с Союзом архитекторов и Союзом художников Крыма. Данная работа ведется, вероятно, будет конкурс. Сегодня на уровне концепции есть несколько подходящих стен, фасадов. На данном этапе речь идет о двух муралах порядка 50-60 кв. м каждый, — рассказал он.

Сейчас в квартале Малого Иерусалима есть три больших мурала и несколько малых работ, созданных ранее крымскими художниками Вячеславом и Линой Суховеевыми.

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Малым Иерусалимом называют район Старого города — это средневековая часть Евпатории, которая была раньше турецкой крепостью Гезлев. Все самые значимые объекты собраны в один уникальный туристический маршрут — «Малый Иерусалим», в который входит в том числе несколько действующих религиозных объектов.

источник: ТАСС
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