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В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III

В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 22.01.2024

Постамент стал подарком школе от Ассоциации Героев к пятилетию кадетского корпуса, который был основан в 2018 году.  Автором бюста является скульптор Заслуженный художник РФ Аполлонов Александр Алексеевич. Помощь в создании постамента и его доставке оказал известный общественный деятель Крыма и меценат Ибрагим Ширин.

Обращаясь к присутствующим, Глава муниципального образования Константин Шимановский отметил, что на одной из сессий Ялтинского городского совета будет рассмотрено решение о присвоении школе №11 имени Александра III.

Кадеты — это гордость Ялты. Мероприятия с участием ребят всегда выглядят по-особенному торжественно. Желаю кадетам отличной учебы, новых побед и достижений во имя Ялты и Республики Крым. Благодарю педагогический коллектив школы во главе с Александром Тутатчиковым за развитие кадетского движения на территории муниципального образования, — цитирует пресс-служба Главу муниципального образования.

Слова приветствия от главы администрации города Ялта Янины Павленко передала Жанна Кислица.

Поздравляю воспитанников с пятилетием кадетского корпуса, а также 25 ребят, которые сегодня, в День Республики Крым, торжественно дали клятву! Дорогие мои, для вас на первом месте честь, достоинство, ответственность, любовь к Родине. Желаю оставаться примером для сверстников и с гордостью нести свое звание, — говорится в приветствии. 

В честь пятилетия кадетского корпуса учащимся школы были вручены знаки отличия за успехи в учёбе, спорте и творчестве.

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В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III

источник: Ялтинский городской совет 

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