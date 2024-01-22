В средней школе №11 в Ялте открыли бюст императору Александру III

Постамент стал подарком школе от Ассоциации Героев к пятилетию кадетского корпуса, который был основан в 2018 году. Автором бюста является скульптор Заслуженный художник РФ Аполлонов Александр Алексеевич. Помощь в создании постамента и его доставке оказал известный общественный деятель Крыма и меценат Ибрагим Ширин.
Обращаясь к присутствующим, Глава муниципального образования Константин Шимановский отметил, что на одной из сессий Ялтинского городского совета будет рассмотрено решение о присвоении школе №11 имени Александра III.
Кадеты — это гордость Ялты. Мероприятия с участием ребят всегда выглядят по-особенному торжественно. Желаю кадетам отличной учебы, новых побед и достижений во имя Ялты и Республики Крым. Благодарю педагогический коллектив школы во главе с Александром Тутатчиковым за развитие кадетского движения на территории муниципального образования, — цитирует пресс-служба Главу муниципального образования.
Слова приветствия от главы администрации города Ялта Янины Павленко передала Жанна Кислица.
Поздравляю воспитанников с пятилетием кадетского корпуса, а также 25 ребят, которые сегодня, в День Республики Крым, торжественно дали клятву! Дорогие мои, для вас на первом месте честь, достоинство, ответственность, любовь к Родине. Желаю оставаться примером для сверстников и с гордостью нести свое звание, — говорится в приветствии.
В честь пятилетия кадетского корпуса учащимся школы были вручены знаки отличия за успехи в учёбе, спорте и творчестве.
источник: Ялтинский городской совет
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