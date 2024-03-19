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В среду из-за обрезки деревьев будет перекрыта одна из центральных улиц Симферополя – Долгоруковская

В среду из-за обрезки деревьев будет перекрыта одна из центральных улиц Симферополя – Долгоруковская

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:55 19.03.2024

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя. Водители уже вздохнули – обрезка деревьев продолжается (как и футбольный матч – в любую погоду).

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 в среду, 20 марта будет ограничено движение на участках улицы Долгоруковская: от улицы Желябова до улицы Толстого, от улицы Толстого до улицы Переулок Галерейный. Возможны перебои с электроснабжением!

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — сообщили в администрации крымской столицы.

В среду из-за обрезки деревьев будет перекрыта одна из центральных улиц Симферополя – Долгоруковская

Городские власти просят жителей и гостей Симферополя заранее планировать маршруты по городу.

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