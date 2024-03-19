В среду из-за обрезки деревьев будет перекрыта одна из центральных улиц Симферополя – Долгоруковская

Внимание! Временное ограничение движения в центре Симферополя. Водители уже вздохнули – обрезка деревьев продолжается (как и футбольный матч – в любую погоду).

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 7:30 до 00:00 в среду, 20 марта будет ограничено движение на участках улицы Долгоруковская: от улицы Желябова до улицы Толстого, от улицы Толстого до улицы Переулок Галерейный. Возможны перебои с электроснабжением!

В Симферополе ведутся работы по обрезке зеленых насаждений на центральных улицах города, в связи с чем информируем жителей города о возможном затруднении передвижения транспортных средств по центральным улицам, — сообщили в администрации крымской столицы.