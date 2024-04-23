В среду в Крыму – сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму на среду, 24 апреля.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветер 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что сильный порывистый ветер может создать угрозу жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.

Крымские спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:

— гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения; «01 или 101» — с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.