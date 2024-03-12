В среду в Симферополе из-за обрезки деревьев перекроют две улицы

В администрации Симферополя сообщил о временном ограничении движения (из-за обрезки деревьев) еще на двух улицах.

В связи с проведением работ по обрезке зеленых насаждений с 07:30 до 00:00 часов 13.03.2024 будет ограничено движение на участках улиц: Красногвардейская (от ул. Крейзера до ул. Павленко); Казанская (от ул. Крейзера до ул. Толстого). Возможны перебои с электроснабжением, — предупредили городские власти.