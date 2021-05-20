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В США решили подтвердить особым законом непризнание российского Крыма
Фото: FrancineS0321, pixabay.com

В США решили подтвердить особым законом непризнание российского Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:28 20.05.2021

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США рекомендовал одобрить законопроект, предусматривающий запрет для американской администрации на признание Крыма российским. Законопроект был внесен в нижнюю палату конгресса в феврале представителем демократов Геральдом Коннолли.

Отмечается, что инициатива подразумевает запрет на «действия или поддержку, означающие или подразумевающие признание суверенитета России над Крымом, воздушного пространства над его территорией или водами«.

Документ был поддержан единогласно. Он предусматривает, что «ни одно федеральное министерство или ведомство США не может предпринимать каких-либо действий или оказывать какое-либо содействие, которое предполагало бы признание» Крыма в составе РФ.

Теперь законопроект  переходит на рассмотрение всего состава Палаты представителей Конгресса, а затем, в случае одобрения – в сенат.

По материалам ТАСС, РИА Новости.

В США решили подтвердить особым законом непризнание российского Крыма

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