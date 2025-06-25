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В бокале дна не видно... Когда нужен вывод из запоя
фото: pikist.com

В стакане дна не видно… Когда нужен вывод из запоя

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:52 25.06.2025

Признаки проблемы

Иногда кажется, что всё ещё под контролем. Человек может пить неделями, но при этом продолжать ходить на работу, заботиться о семье, делать покупки и даже шутить. Однако именно в такие моменты важно остановиться и честно ответить на вопрос: когда нужен вывод из запоя ? Ответ часто не лежит на поверхности, но почти всегда — тревожно близко.

Запой — это не просто привычка. Это тяжёлое физиологическое и психоэмоциональное состояние, которое с каждым днём разрушает организм, снижает критичность мышления и лишает человека опоры. И, вопреки распространённому мнению, вывод из запоя — это не слабость, а единственный разумный шаг.

Когда пора действовать

Тревожные сигналы

Запойное состояние может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. При этом со стороны нередко сложно понять, насколько серьёзна ситуация. Ниже — признаки, при которых необходима медицинская помощь:

  • человек не может прекратить употребление самостоятельно;
  • отмечаются провалы в памяти, агрессия, депрессия;
  • повышенное давление, тремор рук, потливость;
  • частые приступы тревоги, бессонница;
  • ухудшение речи, координации, возможны судороги.

Чем больше этих симптомов — тем выше риск для жизни. Поэтому вопрос «кому нужен вывод из запоя» звучит иначе: не нужен ли, а успеем ли. Чем быстрее будет оказана помощь, тем меньше последствий — как физических, так и психических.

Физиология запоя

Что происходит внутри

Алкоголь влияет на все системы организма — от мозга до пищеварения. Во время запоя концентрация этанола в крови может быть токсичной. Постоянная интоксикация ведёт к следующим изменениям:

  • угнетение центральной нервной системы;
  • сбой терморегуляции, нарушение сердечного ритма;
  • угнетение дыхания и обезвоживание;
  • повышение давления и нагрузки на сердце;
  • раздражение слизистой желудка и печени.

Организм буквально работает «на износ». Печень перестаёт справляться, иммунитет падает, накапливаются яды. Это состояние смертельно опасно — особенно при выходе из запоя без медицинской поддержки.

Медицинские риски

Чем грозит запой

Игнорирование проблемы или попытки «просто отоспаться» могут закончиться серьёзными осложнениями:

  • алкогольный делирий (белая горячка) — тяжёлое состояние с бредом, галлюцинациями, судорогами;
  • инсульт или инфаркт — особенно у лиц старше 40 лет с гипертонией;
  • печёночная и почечная недостаточность;
  • кома и летальный исход — при остром отравлении или резком прекращении употребления.

Важно понимать: у алкоголика, находящегося в длительном запое, организм может буквально «отключиться» при попытке самостоятельного выхода. Только под контролем врача можно стабилизировать состояние.

Психология запоя

Изменения в сознании

Мозг человека, находящегося в запое, работает иначе. Угасают когнитивные функции, искажается восприятие реальности, пропадает контроль над желаниями. Это проявляется в следующем:

  • повышенная раздражительность, агрессия;
  • снижение эмпатии, апатия;
  • замкнутость, утрата интереса к жизни;
  • ложные убеждения: «всё под контролем», «я брошу в любой момент».

Это состояние опасно не только для самого пьющего, но и для близких. Именно поэтому вывод из запоя нужен тем, кто уже не осознаёт последствий своих действий.

Как помочь близкому

Шаг за шагом

Помощь при запое — это не только вызов врача. Это тактика поведения, требующая терпения и решительности:

  1. Не спорьте и не обвиняйте. В состоянии запоя у человека снижена критичность, и ваши доводы не будут услышаны.
  2. Озвучьте факт. Говорите о последствиях спокойно, но твёрдо: «Тебе нужна помощь».
  3. Вызовите специалистов. Даже если человек сопротивляется — при тяжёлых симптомах возможен выезд бригады без согласия.
  4. Создайте поддержку. После детоксикации важно не оставлять человека один на один с проблемой.

Опасность рецидивов

Почему не достаточно капельницы

Даже после удачного вывода из запоя — это только первый этап. Без дальнейшей работы с зависимостью шансы на срыв составляют до 90%. Причины:

  • не устранена причина употребления (стресс, депрессия);
  • нет психологической поддержки;
  • окружение и прежний образ жизни остаются прежними.

Поэтому важно не просто снять интоксикацию, а выстроить план лечения: психотерапия, группы поддержки, медикаментозная коррекция.

Вывод — не лечение

Одна капля — не победа

Многие считают, что вывод из запоя — это финиш. На деле — это только старт. Без последующей работы человек быстро возвращается к прежним схемам поведения. А каждый новый запой становится опаснее предыдущего:

  • организм уже ослаблен;
  • толерантность к алкоголю снижается — выше риск отравления;
  • психика становится всё более уязвимой.

Вывод — это возможность остановиться. Но чтобы пойти дальше, нужна система: лечение зависимости, поддержка, смена среды, работа с психологом.

Когда нельзя тянуть

Срочные ситуации

Есть состояния, при которых вызов врача должен быть незамедлительным https://medcentr-kristall.ru/:

  • потеря сознания, судороги;
  • температура выше 38,5 °C;
  • частый пульс, сильное повышение давления;
  • резкие перепады настроения, агрессия;
  • галлюцинации, бред.

В этих случаях счёт идёт на часы. Самостоятельные действия — опасны. Необходимо как минимум капельное лечение под контролем врача.

Мнение врача

Ко мне часто обращаются родственники: «Он не хочет лечиться. Что делать?» — говорит врач-нарколог анонимно. — Я отвечаю: в запое человек не может хотеть. Его желания — это искажённая биохимия. Нужно спасать, а не уговаривать. И чем раньше — тем больше шансов на восстановление. Потом уже можно говорить о мотивации, реабилитации, изменениях. Но не сейчас. Сейчас — только помощь.

Вывод из запоя нужен тем, кто уже не контролирует ситуацию, но ещё может быть спасён. Тем, у кого осталась хоть капля внутренней жизни — и тем, кто сам уже не способен её найти.

Не бойтесь произнести это вслух.

Иногда один разговор — спасает жизнь.

Иногда один звонок — запускает возвращение.

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