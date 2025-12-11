В «старом городе» Симферополя завершают строительство канализации

Во время рабочей поездки Председатель Правительства осмотрел дорожное покрытие на улице Красноармейская, где ранее велись работы по прокладке инженерных сетей. Он подчеркнул, что после передачи объекта на баланс ГУП РК «Вода Крыма» предприятие приступит к подключению абонентов.

С января начнётся поэтапное подключение домов. После завершения этих работ ГУП РК „Крымавтодор“ займётся восстановлением асфальтобетонного покрытия на участках, где проводились работы, — отметил Гоцанюк.

Также он добавил, что на период проведения “врезок” администрации Симферополя поручено обеспечить содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии. До конца следующей недели городским властям совместно с депутатским корпусом предстоит провести работу с жителями для определения их готовности к техническому подключению.

Кроме того, подрядной организации поручено до конца недели восстановить повреждённое дорожное покрытие на улице Красноармейская.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым