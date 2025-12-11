В «старом городе» Симферополя завершают строительство канализации

ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» планирует завершить строительство канализационных сетей до конца текущего года в “старой части” города Симферополя. Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения начнётся уже в январе и будет полностью завершено к маю 2026 года. Об этом заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Во время рабочей поездки Председатель Правительства осмотрел дорожное покрытие на улице Красноармейская, где ранее велись работы по прокладке инженерных сетей. Он подчеркнул, что после передачи объекта на баланс ГУП РК «Вода Крыма» предприятие приступит к подключению абонентов.
С января начнётся поэтапное подключение домов. После завершения этих работ ГУП РК „Крымавтодор“ займётся восстановлением асфальтобетонного покрытия на участках, где проводились работы, — отметил Гоцанюк.
Также он добавил, что на период проведения “врезок” администрации Симферополя поручено обеспечить содержание улично-дорожной сети в нормативном состоянии. До конца следующей недели городским властям совместно с депутатским корпусом предстоит провести работу с жителями для определения их готовности к техническому подключению.
Кроме того, подрядной организации поручено до конца недели восстановить повреждённое дорожное покрытие на улице Красноармейская.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма