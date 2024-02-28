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В Старом у прошли пожарно-тактические учения  

В Старом Крыму прошли пожарно-тактические учения  

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:04 28.02.2024

28 февраля в Старом Крыму прошли пожарно-тактические учения по 2-му рангу сложности. Согласно тактическому замыслу, возгорание произошло на втором этаже, в кабинете физиотерапии Старокрымской районной больницы.

В Старом Крыму прошли пожарно-тактические учения  

Из-за перепада напряжения произошло короткое замыкание электросети. Огонь начал распространятся по горючей отделке пола, потолка, мебели. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, после чего медперсонал обнаружил незначительное задымление в коридоре на 2 этаже. Открытие окон и дверей для проветривания спровоцировало поступление кислорода, и огонь стремительно распространился по подсобному помещению. Создалась угроза распространения пожара на соседние и вышерасположенные помещения, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В Старом Крыму прошли пожарно-тактические учения  

Администрация объекта, следуя инструкции, передала информацию о пожаре на пункт связи 32 ПСЧ и приняла меры по организации эвакуации пациентов, маломобильных людей и медицинского персонала.

Звенья ГДЗС провели эвакуацию с помощью самоспасателей двух пострадавших сотрудников со второго и третьего этажей, передали их фельдшерам скорой помощи.  В это время прибывшие подразделения провели боевое развёртывание, проложили магистральные линии и установили пожарную лестницу для организации тушения возгорания.

Благодаря слаженным и грамотным действиям личного состава удалось предотвратить угрозу распространения условного пожара. Все поставленные задачи были выполнены менее чем за час, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

В Старом Крыму прошли пожарно-тактические учения  

Пожарно-тактические учения проводятся регулярно для проверки готовности администрации к происшествиям на объекте здравоохранения, для отработки навыков по руководству проведения боевых действий во время тушения пожара, а также для тренировки личного состава подразделений пожарной охраны. Всего было привлечено 15 единиц техники и 48 человек РСЧС, из них от МЧС России 9 единиц техники и 32 человека личного состава.

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В Старом Крыму прошли пожарно-тактические учения  

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