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В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:24 27.07.2021

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк на улице Ленина. Масштабные работы по благоустройству общественного пространства и обновление всей необходимой инфраструктуры реализовано в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование Современной городской среды».

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

В парке установлены новые лавочки, урны, уложена тротуарная плитка, произведены работы по обновлению зеленого фонда, установлены фонари уличного освещения, новые кованые ворота и ограждение по всей площади, детские игровые и спортивные площадки для разных возрастных групп.

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

Новинкой стало создание роллердрома, памп-трека (специальная велосипедная трасса), детского мотодрома. Общий объём финансирования составил более 26 млн. рублей.

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В Старом Крыму торжественно открыли городской парк

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