Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В стационарах Севастополя 606 человек – с подтвержденным COVID-19

crimeapress_news



реклама в крыму
За одни сутки в Крыму от коронавируса умерли 16 человек
Скриншот: Крым24

В стационарах Севастополя 606 человек – с подтвержденным COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:17 13.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 51 человек. Выписаны 37 пациентов. На данный момент в больницах находятся 757 пациентов, из них 606 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 13 февраля в городе зарегистрированы 925 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 45 до 90 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 64 838 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 53 406 человек, 2025 умерли.

Узнайте больше:  В ковидных стационарах Севастополя 581 человек – с подтвержденным COVID-19

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе по состоянию на утро 13 февраля прививку от коронавируса сделали 300 614 человек. Второй этап вакцинации прошли 286 833 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 13 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.