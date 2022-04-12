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В стационарах Севастополя остаются на лечении 118 пациентов с диагнозом  COVID-19
Фото: sev.gov.ru

В стационарах Севастополя остаются на лечении 118 пациентов с диагнозом  COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:30 12.04.2022

За последние сутки в «ковидные» стационары Севастополя был госпитализирован 21 человек. Выписаны 26 пациентов. На утро 12 апреля в больницах находятся 220 пациентов, из них 118 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 12 апреля в городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 2 человека в возрасте 53 и 77 лет.

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По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 615 человек, выздоровели 79 730. На сегодня сделали прививку от коронавируса 309 893 севастопольца. Второй этап вакцинации прошли 298 494 жителя региона. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 12 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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