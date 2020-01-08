В столице Крыма телефоны воруют прямо из карманов пальто

В территориальные отделы полиции столицы Крыма поступили два заявления о кражах мобильных телефонов.

В первом случае у 38-летнего местного жителя неизвестный на улице Севастопольской из кармана похитил его средство связи стоимостью около 9 тысяч рублей. Оперативниками в ходе розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее не судимая 21-летняя местная жительница. Во втором заявлении 32-летняя жительница Ялты сообщила, что находясь в Гагаринском парке Симферополя неизвестный тайно путем свободного доступа из кармана пальто похитил ее мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Правоохранителями был установлен и задержан ранее не судимый 39-летний житель одного из сел Белогорского района, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.