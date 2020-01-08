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В столице Крыма телефоны воруют прямо из карманов пальто

В столице Крыма телефоны воруют прямо из карманов пальто

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:27 08.01.2020

В территориальные отделы полиции столицы Крыма  поступили два заявления о кражах мобильных телефонов.

В первом случае у 38-летнего местного жителя неизвестный на улице Севастопольской из кармана похитил его средство связи стоимостью около 9 тысяч рублей. Оперативниками в ходе розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана ранее не судимая 21-летняя местная жительница. Во втором заявлении 32-летняя жительница Ялты сообщила, что находясь в Гагаринском парке Симферополя неизвестный тайно путем свободного доступа из кармана пальто похитил ее мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей. Правоохранителями был установлен и задержан ранее не судимый 39-летний житель одного из сел Белогорского района, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Задержанные, отмечают в ведомстве, дали признательные показания в совершенных преступлениях.

Следственными органами УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обоим грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В столице Крыма телефоны воруют прямо из карманов пальто

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