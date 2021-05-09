В столице Крыма – выставка военной техники

В рамках празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в крымской столице с утра организована выставка военной техники.

В парке имени Ю.А. Гагарина возле скульптурной композиции «Три Грации» сегодня, 9 мая, открылась выставка военной техники, вооружения и стрелкового оружия.

Как уточнили в администрации Симферополя, данное мероприятие проходит в рамках международного военно-технического форума «Армия-2021».

Сотни симферопольцев и гостей города пришли ознакомиться с образцами военной техники, среди которых: 120-мм миномет 2С12А «САНИ», 82-мм миномет 2Б14, 122 мм гаубица Д-30, 125-мм гаубица 2А65 «МСТА-Б», УАЗ «Пикап», 122-мм реактивная система залпового огня 2Б26 «Град-1», самоходная реактивная артиллерийская система залпового огня калибра 122 мм «Град», бронетранспортер БТР-80, универсальный бронеавтомобиль повышенной защищённости «Тайфун-К» и ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ, — рассказали организаторы военной выставки.

На территории экспозиции также организована стена памяти, на которой представлены крымчане – Герои Советского Союза, кавалеры орденов славы 3-х степеней, кавалеры 4-х медалей «За отвагу».

Также оборудован мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Всем желающим волонтеры раздавали Георгиевские ленты.

Рядом с каждым экспонатом находятся представители военных структур, готовые рассказать о назначении и тактико-технических характеристиках представленной техники.

Фото, скриншоты: Крым 24 и администрация Симферополя.