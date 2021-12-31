В столице Крыма засияла «Парламентская ёлка»

Ежегодная «Парламентская ёлка» открылась в Ледовом дворце Симферополя. Уже более десяти лет праздничное мероприятие проводится по инициативе председателя Госсовета Владимира Константинова. В рамках праздника для школьников от 7 до 14 лет было организовано театрализованное представление с песнями, играми и хороводами.

По традиции спикер парламента Крыма передал сертификаты на вручение сладких подарков для одарённых учеников и детей льготных категорий Симферополя — заместителю председателя Симферопольского городского совета Надежде Аксёновой, Симферопольского района — председателю районного совета Галине Шабановой, а также Уполномоченному по правам ребёнка в Республике Крым Ирине Клюевой и представителю общественной организации «Союз афганцев» Валентине Меркуловой.

Владимир Константинов поздравил ребят с Новым годом и Рождеством Христовым, а также пожелал исполнения всех заветных желаний.

Пусть наступающий год принесёт всем вам счастье и радость. Занимайтесь спортом и не болейте. Желаю нашему полуострову мира, благоденствия и дальнейшего развития, — сказал спикер крымского парламента.

Он отметил, что в этом году «Парламентская Ёлка» была не многочисленной из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19, поэтому в ближайшие дни депутаты Госсовета развезут подарки в регионы. В свою очередь, Надежда Аксёнова вручила 50 подарков симферопольским ученикам и пожелала им успехов в учёбе, интересных событий, крепкого здоровья и весёлого Нового года.

Фото и материалы: пресс-центр Симферопольского городского совета..

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