В стоматологических поликлиниках Крыма проводится онкоскрининг пациентов

В стоматологических поликлиниках Крыма закуплены специальные аппараты, позволяющие проводить онкоскрининг пациентов. По словам главного внештатного специалиста-стоматолога Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр» Николая Ляхова, рак слизистой оболочки рта относится к новообразованиям визуальной локализации.

Более чем в 60% случаев это заболевание выявляется на поздних стадиях. Для проявления онкологической настороженности врачам-стоматологам необходимы аппаратные средства визуализации, помогающие проводить осмотр и выявлять имеющиеся патологические изменения на ранних стадиях. В настоящее время в Республике Крым в стоматологических поликлиниках приобретены и работают 6 светодиодных аппаратов АФС – по два в ГАУЗ РК «Крымский республиканский стоматологический центр» и ГАУЗ РК «Стоматологическая поликлиника г.Феодосии», и по одному в ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» и ГАУЗ РК «Керченская стоматологическая поликлиника», — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Указанные аппараты, отмечает Николай Ляхов, позволяют проводить осмотр слизистой оболочки полости рта в свете аутофлуоресценции и выявлять очаги предрака и ранних форм рака.

На сегодняшний день с 2020 года всего осмотрено 2967 человек с патологией слизистой оболочки полости рта. Онкологическая настороженность, выявленная при помощи флуоресцентной диагностики, явилась причиной направления к врачу-онкологу 35 человек. У 4 человек был подтвержден диагноз злокачественного новообразования полости рта.

Обследование проводится бесплатно в соответствии с Территориальной программой обязательного медицинского страхования.

Вместе с тем, по словам главного крымского стоматолога, реализована возможность осуществлять бесплатные дистанционные консультации с использованием телемедицинских технологий с Национальным медицинским исследовательским центром при ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК