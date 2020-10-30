В стране вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

С 30 октября, вступил в силу закон о запрете курения кальянов, электронных сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах.

Закон предусматривает установление запрета на курение табака, потребление никотиносодержащей продукции или использование кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Это, в частности, помещения кафе, ресторанов и т. п. Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

Документом предусматривается, что на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Легально курить табачные кальянные смеси можно будет только в специализированных заведениях — «кальянных», где не оказываются услуги общественного питания. Для сохранения своей деятельности после вступления закона в силу кальянные не должны будут предоставлять услуги питания. Соответствующий закон был принят Госдумой и подписан Президентом России в июле этого года. Цель ограничений: «предупреждение заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции» и «сокращение потребления табака и никотиносодержащей продукции«.

Авторы закона о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах отмечают, что разработка инициативы была обусловлена ростом популярности использования электронных курительных изделий и кальянов среди детей и молодежи, категории граждан, защита здоровья которых должна быть приоритетной.