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В строящемся корпусе крымского санатория «Днепр» завершаются монолитные работы
фото: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

В строящемся корпусе крымского санатория «Днепр» завершаются монолитные работы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:14 21.08.2024

Специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершают монолитные работы в строящемся новом спальном корпусе санатория «Днепр» Федеральной налоговой службы России в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Общая площадь объекта превышает 9,5 тыс. кв. метров. В настоящее время строители уже возвели семь из восьми надземных этажей нового корпуса санатория, а также один подземный этаж. Завершить полный комплекс монолитных работ на объекте планируется в сентябре текущего года. Также в здании ведется устройство наружных стен и внутренних перегородок, монтаж внутренних инженерных систем. На подземном этаже здания специалисты уже приступили к отделке расположенных там помещений. Завершить строительство нового корпуса планируется в 2025 году, – рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

Там также добавили, что ключевая особенность внешнего вида здания заключается в его сложной геометрии, которая будет гармонично сочетаться с окружающим ландшафтом местности.

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В новом спальном корпусе появятся однокомнатные и двухкомнатные двухместные номера, каждый из которых будет оснащен санузлом и балконом. Также в здании будет расположена столовая, хозяйственно-бытовые, служебные и административные помещения.

На прилегающей территории нового корпуса строители создадут комфортную среду для посетителей: обустроят удобные проезды, освещенные пешеходные дорожки и комфортные прогулочные зоны.

Санаторий «Днепр» расположен в 16 км от Ялты, в пгт. Гаспра в старинном парке регионального значения Харакс. На его территории расположены старинный реликтовый парк, лечебная база, спортивная инфраструктура и крытый бассейн с морской водой. Учреждение специализируется на лечении заболеваний в области кардио-пульмонологии, неврологии, стоматологии, травматологии-ортопедии.

Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой является Минстрой России.

источник: Служба по связям с общественностью Административного департамента ППК «Единый заказчик»

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