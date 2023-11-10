В субботу Бельбекская ярмарка устраивает День фитнеса

11 ноября в Бахчисарайском районе вновь развернётся Бельбекская ярмарка. На этот раз организаторы посвящают её Дню фитнеса. Гости смогут поучаствовать в зарядке, научиться зумбе, укрепить спину и просто насладиться танцевальной музыкой. Как сообщает Туристический портал Крыма, приобщиться к спорту, заняться творчеством и побаловать себя свежей фермерской продукцией в эту субботу предлагает Бельбекская ярмарка. Мероприятие проходит каждую неделю в селе Соколиное Бахчисарайского района.

11 ноября старт ярмарки заявлен в 14:00. В это время начнёт работать «поляна вкусов», которая порадует гостей свежими и полезными блюдами из локальных продуктов. Также будут работать лавки с авторскими сувенирами, посудой, украшениями и одеждой.

В творческой зоне пройдут девять платных мастер-классов: по авиамоделированию, кузнечному и гончарному делу, плетению из бумажной лозы, изготовлению слаймов, приготовлению печенья и росписи пряников. Любителям настольных игр дадут возможность бесплатно сразиться в крестики-нолики, шашки, твистер.

Тем, кому интересно восполнить свой энергетический ресурс, подскажут и покажут, как это сделать, в зоне «Место силы». Там пройдёт гвоздестояние под звуки бубна, всех желающих проконсультирует специалист по психосоматике, сделают массаж в различных техниках, и проведут настоящую чайную церемонию мате.

В 15:00 стартует спортивная программа:

с 15:00 до 15:30 – зарядка на основной сцене;

с 15:30 до 16:30 – стретчинг на крытой сцене;

16:15 – мастер-класс по зумбе на основной сцене;

с 16:30 до 17:15 – зумба на крытой сцене;

с 17:00 до 18:00 – открытый урок «Здоровая спина» от инструктора по хатха-йоге на основной сцене.

В завершении ярмарки в 17:30 запланирован танцевальный сет от Dj Dimushka и традиционный костёр под звёздным небом Бельбекской долины.

Вход бесплатный. Место проведения: Бахчисарайский район, с. Соколиное, пересечение улиц Ялтинская и Титова, «Пания Парк», координаты: 44.554346, 33.954047.