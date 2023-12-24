В субботу в Севастополе простились с героями, павшими на полях сражений СВО

Вчера в Севастополе проводили в последний путь еще двух воинов: бойца штурмового отряда «Шторм Z» Андрея Бережанского и рядового Виталия Жаворонкова.

Андрей Васильевич Бережанский вырос в Орлином, окончил школу №47. Практически сразу после окончания школы был осужден и отправлен в места лишения свободы. Он решил искупить свою вину, летом 2023 года заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения СВО. Погиб в районе с. Зализнянское на Артемовском направлении.

Виталий Васильевич Жаворонков родился и вырос в Севастополе, окончил школу №29, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал в автосервисе, затем в одном из охранных предприятий. В составе своего подразделения ЧОП выполнял задачи по охране объектов в ДНР, затем в сентябре 2023 года заключил контракт с МО РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб в районе п. Веселое Ясиноватского района ДНР, отражая атаку врага, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вечная память героям-севастопольцам!