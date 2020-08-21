В субботу в Симферополе — большая сельскохозяйственная ярмарка

Напомним, в Симферополе сельскохозяйственные ярмарки проводятся еженедельно по субботам. Очередная состоится 22 сентября. В администрации крымской столицы отмечают: ярмарка организована с целью поддержки крымских сельхозпроизводителей, а также для стабилизации ценовой ситуации в Симферополе. Будут представлена высококачественная продукция крымских аграриев, в том числе, товары производства крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства.

Для жителей и гостей города будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции по ценам на 15-20% ниже рыночных. Все мероприятия будут проводиться с условием соблюдения мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, — цитирует пресс-служба начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олега Симонова.

Ярмарочная торговля будет развернута в следующих районах города:

проезд от ул. Никанорова, вдоль МБОУ «Симферопольская академическая гимназия», в районе ул. Киевская, 177;

парковка перед зданием Службы автомобильных дорог в районе ул. Кечкеметской / ул. Б.Куна;

дублирующий проезд, ул. Севастопольская, 80/3.

Приглашаем жителей и гостей крымской столицы посетить ярмарку, где будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Работать торговые точки будут с раннего утра до 14:00.