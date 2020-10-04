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В субботу вечером-вечером-вечером… На «тропе Голицына» в Крыму спасали туристов

В субботу вечером-вечером-вечером… На «тропе Голицына» в Крыму спасали туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:54 04.10.2020

В субботу вечером (в 19:42) в службу спасения поступило сообщение о том, что пятеро туристов поднялись на «тропу Голицына» в районе пгт. Новый Свет, и самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

К месту происшествия были оперативно направлены силы и средства 4-й поисково-спасательной группы части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «КРЫМ-СПАС».

По прибытию на место вызова был установлен телефонный и визуальный контакт с туристами. Поднявшись к потерпевшим, спасатели последовательно организовали безопасный спуск пострадавших вниз пешим ходом. После того как граждане оказались в безопасном месте у подножия горы, с ними была проведена профилактическая и разъяснительная беседа, — рассказали спасатели.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались.

В субботу вечером-вечером-вечером… На «тропе Голицына» в Крыму спасали туристов

Фото: ГУ МЧС по РК.

В субботу вечером-вечером-вечером… На «тропе Голицына» в Крыму спасали туристов

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