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В суд на Украину подают крымские общественники
Фото со страницы ВКонтакте В.Константинова

В суд на Украину подают крымские общественники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:43 11.03.2024

На Украину в Крыму подают еще один иск. Общественная палата Республики Крым сформировала иск в Верховный Суд РК с требованием признать за гражданами России, проживающими в Крыму, право на компенсацию морального вреда, причинённого вследствие ограничения права на жизнь и здоровье в результате энергетической блокады полуострова. В ближайшие дни общественники планируют подать иск в суд.

В случае удовлетворения судом исковых требований планируется взыскать с преступного образования «Украина» в пользу крымчан более 3 трлн. 448 млрд. рублей.

Жители Республики смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда, понесенного в результате энергоблокады, при этом факт блокады не нужно будет доказывать, поскольку он будет признан судом общеизвестным, — прокомментировал председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

 

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