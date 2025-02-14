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Житель Крыма осужден на 16 лет за склонение к совершению теракта
Фото: Южный окружной военный суд

В суд поступили три дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксёнова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:59 14.02.2025

Три уголовных дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

Уголовные дела в отношении Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова поступили в Южный окружной военный суд, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал организованную группу для совершения теракта в Крыму. В состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были наблюдать за маршрутами и передвижением служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения на него покушения. Позже в группу завербовали Ананьева.

Из Запорожской области Боднарь перевез радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма. Взрывчатку фигуранты спрятали в ранее арендованном Шевченко гаражном боксе в Симферополе. За маршрутом передвижения Аксенова они наблюдали с помощью установленной в арендованном нежилом помещении камеры видеонаблюдения.

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В начале февраля 2024 года они были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении фигурантов возбудили дела по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

источник: ТАСС

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