В суд ушло дело по отравлению посетителей в кафе Керчи в октябре

Предприниматель из Керчи предстанет перед судом по обвинению в нарушении санитарных правил, повлекшем отравление 27 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, материалы направлены в суд. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по республике Крым и Севастополю.

1 октября 2024 года в правоохранительных органах региона ТАСС сообщили, что 20 человек, в том числе 10 детей, отравились после заказа еды в суши-баре в Керчи и обратились в больницу. У них был обнаружен сальмонеллез. О возможных причинах отравления не сообщалось. Было возбуждено уголовное дело.

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Керчи. Он обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель допустил несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм при организации питания в интернет-кафе по доставке еды. Им были допущены к работе сотрудники, не прошедшие обязательный медицинский осмотр. Несоблюдение технологического процесса и необеспечение безопасности работы с пищевой продукцией повлекло распространение острой кишечной инфекции, в результате которого пострадали 27 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Материалы направлены в Керченский городской суд для рассмотрения по существу.

По информации пресс-службы прокуратуры республики, в интересах 13 несовершеннолетних, признанных потерпевшими, прокуратурой города предъявлены исковые заявления о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, на общую сумму 1,3 млн рублей.

источник: ТАСС

Просмотры: 8