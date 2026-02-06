В Судаке двое детей получили травмы на пешеходном переходе

Сегодня утром, около 7:40, в городе Судаке на одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.
По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем «ВАЗ‑21150», двигаясь со стороны г. Алушты, совершил наезд на двух пешеходов 2010 и 2018 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. Младшего ребенка на момент наезда мать держала за руку. В результате аварии оба мальчика получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Женщина в ДТП не пострадала, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Севастополе.
Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
