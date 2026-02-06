Прямо сейчас:
В Судаке двое детей получили травмы на пешеходном переходе
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:54 06.02.2026

Сегодня утром, около 7:40, в городе Судаке на одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних.

По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем «ВАЗ‑21150», двигаясь со стороны г. Алушты, совершил наезд на двух пешеходов 2010 и 2018 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. Младшего ребенка на момент наезда мать держала за руку. В результате аварии оба мальчика получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Женщина в ДТП не пострадала, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Севастополе. 

Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

