В Судаке двое детей получили травмы на пешеходном переходе

По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем «ВАЗ‑21150», двигаясь со стороны г. Алушты, совершил наезд на двух пешеходов 2010 и 2018 годов рождения, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с матерью. Младшего ребенка на момент наезда мать держала за руку. В результате аварии оба мальчика получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Женщина в ДТП не пострадала, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Севастополе.