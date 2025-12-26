Прямо сейчас:
В Судаке и Феодосии реализуют инфраструктурные проекты
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 26.12.2025

В рамках рабочей поездки в городские округа Судак и Феодосию Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк осмотрел ход реализации значимых инфраструктурных проектов.

В Судаке завершается строительство современного 72-квартирного жилого дома. Степень готовности объекта составляет 94%. «Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, устраняются замечания приёмочной комиссии. Параллельно благоустраивается прилегающая территория, — сообщил Юрий Гоцанюк.

В посёлке Миндальное завершена реконструкция канализационных очистных сооружений. Председатель Правительства отметил, что модернизация позволила увеличить мощность очистки до 15 тысяч кубометров в сутки. Все строительно-монтажные работы выполнены, пуско-наладочные мероприятия на чистой воде уже завершены.

Это важный шаг в развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни местных жителей, — подчеркнул он.

Также Председатель Совмина проинспектировал ход реконструкции набережной в Коктебеле. Общая строительная готовность объекта составляет 77%. Как отметил Гоцанюк, подрядчик продвигается по ключевым направлениям: завершены работы по устройству 383 буронабивных свай и ростверка, выполнено 85% противооползневых сооружений, строительство буны готово на 87%, отсыпка пляжа и оградительная стена — на 80%, а монолитные водопропуски — на 75%.

Работы идут по графику. Планируем ввести объект в эксплуатацию к следующему летнему сезону, — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

