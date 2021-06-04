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В Судаке из незаконного оборота изъято 900 литров контрафактного алкоголя
Иллюстрация: минпром РК, https://mprom.rk.gov.ru/ru/article/show/1493

В Судаке из незаконного оборота изъято 900 литров контрафактного алкоголя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Вина Крыма 14:20 04.06.2021

Специалисты министерства промышленной политики РК в ходе контрольно-проверочных мероприятий за оборотом алкогольной продукции в Судаке, выявили факты реализации алкогольной продукции с нарушением требований действующего законодательства. В рейде по выявлению контрафактного алкоголя также приняли участие сотрудники полиции и ФНС.

Организацией торговли при оказании услуг общественного питания осуществлялась розничная продажа алкогольной продукции без соответствующей маркировки и документов, подтверждающих легальность алкогольной продукции, а также без фиксации оборота алкогольной продукции в ЕГАИС, что указывает на признаки административных правонарушений. Алкогольная продукция в количестве 280 литров изъята из незаконного оборота, — сообщили в минпроме РК.

Также, выявлен факт оборота алкогольной продукции организацией за пределами объекта общественного питания, на который выдана лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

620 литров алкогольной продукции, находившейся в реализации с нарушением требований законодательства, изъяты из незаконного оборота, — отметили в минпроме.

По выявленным фактам нарушения законодательства возбуждено административное производство.

 

В Судаке из незаконного оборота изъято 900 литров контрафактного алкоголя

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