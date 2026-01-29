В Судаке местный житель хранил богатый арсенал оружия и боеприпасов

Сотрудниками ОМВД России по г. Судаку во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю установлена причастность 48-летнего местного жителя к хранению взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов и оружия без соответствующего разрешения, предусмотренного законодательством Российской Федерации.

Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что ранее увлекался охотничьим делом и собирал разнообразное оружие и предметы, относящиеся к категории взрывчатых веществ и боеприпасов военного назначения. В 2014 году истек срок действия официального разрешения на владение охотничьим оружием, но бывший охотник решил проигнорировать закон и не обратился в полицию для продления лицензии или сдачи своего арсенала. С его слов в лесном массиве с помощью металлоискателя он нашел гранаты и винтовку времен ВОВ, некоторые предметы ему достались от покойного знакомого. По месту жительства судакчанина и в его гараже правоохранители обнаружили и изъяли, согласно заключению эксперта, гранату Ф-1 и ее корпусы в количестве 5 штук с остаточным количеством взрывчатого вещества, гранату РКГ-ЗЕМ, огнепроводной шнур, тротиловую шашку ТШ-200, взрывчатое вещество тротил массой 385,5 граммов, порох общей массой 460,5 граммов, 4 карабина, пистолет-пулемет, винтовку конструкции Мосина, которые пригодны для производства выстрелов, а также 7 составных частей различного оружия, — озвучили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОМВД России по г. Судаку возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УКРФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и по ч. 1ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Фигуранту может грозить максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. Он под подпиской о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым