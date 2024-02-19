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В Судаке нетрезвый водитель пытался «откупиться» от ГИБДД. Будет суд

В Судаке нетрезвый водитель пытался «откупиться» от ГИБДД. Будет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:56 19.02.2024

В Судаке за попытку дачи взятки правоохранителям перед судом предстанет местный житель. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По версии следствия, мужчина в конце декабря прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим транспортным средством. Двигаясь по одной из улиц города, он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД России по городу Судаку. Не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался передать инспектору ДПС денежные средства в размере 10,8 тыс. рублей за не привлечение его к административной ответственности. От незаконного вознаграждения сотрудник ДПС, — сообщили подробности в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Судакский городской суд для рассмотрения по существу. Спектр наказаний нерадивому… уже пешеходу – широкий: от крупного штрафа до 2 лет лишения свободы.

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