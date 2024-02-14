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В Судаке отец едва не зарезал родную дочь. Будет суд
Фото: Следком

В Судаке отец едва не зарезал родную дочь. Будет суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:59 14.02.2024

Шрам у ребенка останется на всю жизнь. И на теле, и на душе…

В Судаке прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на убийство 15-летнего подростка.

По версии следствия, 11 октября прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейной ссоры нанес 15-летней дочери своей сожительницы один удар ножом в область спины. Несовершеннолетняя была госпитализирована в учреждение здравоохранения, где ей оказана медицинская помощь, — сообщили в прокуратуре РК.

Уголовное дело направлено в Судакский городской суд, где находится на рассмотрении. 46-летнему «папаше» грозит серьезное наказание — по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) – до 15 лет лишения свободы.

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