В Судаке открыли мемориальную доску в честь министра ЧС Крыма Сергея Шахова

Памятный знак (мемориальная доска) установлен на фасаде пожарной части в Судаке, где в 1980 году начал свой трудовой путь Сергей Шахов. Именно под его руководством в 1985 году был разработан и утвержден проект, а также начато строительство этой пожарной части. Само здание было построено только к 1998 году, а в 2000-м Сергей Шахов был переведен уже в Симферополь. Он возглавлял министерство ЧС Республики Крым с 2014 года, вплоть до 4 января 2021 года — даты своей смерти. Сергей Шахов прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Сергее Николаевиче Шахове навсегда останется в нашей памяти и сердцах. И самое малое, что мы можем сделать сейчас, это сохранить и продолжить все начатые им дела, — отметил нынешний глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев.

По окончании церемонии присутствующие возложили цветы к памятному знаку.

Фото: ГУ МЧС России по РК и МЧС РК.

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