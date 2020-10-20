В Судаке открыли новый модульный детский сад

В Судаке, на территории общеобразовательной школы №2 открылся модульный детский сад «Яблонька» на 100 мест. По словам вице-спикера Госсовета РК Владимира Бобкова, принявшего участие в торжестве, появление нового дошкольного образовательного учреждения является праздничным и значимым днем как для юных судакчан и их родителей, так и для всего городского округа.

Очень приятно, что в республике все чаще стали открываться новые группы и детские сады. Это позволяет постепенно сокращать очередность в дошкольные образовательные учреждения и решать проблему наличия необходимого количества мест в детсадах. Кроме того, не за горами открытие детского сада в селе Дачное, строится новый детский сад в селе Морское, будут отремонтированы группы в детсадах села Грушевка и поселка Новый Свет, — сказал парламентарий.

На строительство нового модульного детского сада в Судаке из регионального бюджета было выделено более 48 млн. рублей. Объект включает в себя четыре группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В детсаду есть музыкальный зал, пищеблок, прачечная, кабинет медицинской сестры и четыре игровые площадки на открытом воздухе. Все оборудовано современной техникой и соответствует санитарным требованиям.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.