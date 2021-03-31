В Судаке открывают концертный зал. Виртуальный

В рамках национального проекта «Культура» в Судаке планируется открытие виртуального концертного зала.

В настоящее время Судакский городской дом культуры оборудован инсталляционным проектором, комплектом видеопроекционного и звукового оборудования на общую сумму 1 млн. рублей для организации качественных онлайн-трансляций, позволяющих видеть и слышать выступления отдельных артистов и целых творческих коллективов в режиме реального времени или в записи, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.