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В Судаке открывают концертный зал. Виртуальный

В Судаке открывают концертный зал. Виртуальный

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:55 31.03.2021

В рамках национального проекта «Культура» в Судаке планируется открытие виртуального концертного зала.

В настоящее время Судакский городской дом культуры оборудован инсталляционным проектором, комплектом видеопроекционного и звукового оборудования на общую сумму 1 млн. рублей для организации качественных онлайн-трансляций, позволяющих видеть и слышать выступления отдельных артистов и целых творческих коллективов в режиме реального времени или в записи, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

В Судаке открывают концертный зал. Виртуальный

Оборудование приобретено за счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Открытие виртуального концертного зала в Судакском ДК запланировано на 22 апреля текущего года.

В Судаке открывают концертный зал. Виртуальный

Фото: пресс-служба минкульта РК.

В Судаке открывают концертный зал. Виртуальный

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