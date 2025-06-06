В Судаке появятся новые муралы. Ко Дню России подарок городу сделает «Таврида.АРТ»

Фестиваль уличной культуры 2025 года посвящён праздничной дате — Дню России. Приглашённые арт-кластером художники создадут на стенах жилых домов центральных улиц города и на территории арт-кластера три мурала, в основу которых лягут сюжеты русских народных сказок и традиционные фольклорные мотивы нашей страны.

По адресу улица Маяковская, дом 2 художник-каллиграф из Ульяновска Юрий Вольф изобразит «Геометрию культур» — мурал, в котором соединятся традиционные орнаменты Крыма и других регионов России. «Изюминкой» изображения станет текст стихотворения «Вам улыбается Судак» крымского поэта, члена Союза писателей России Александра Трибушного, выполненный в авторском стиле неорусской вязи. Ещё один мурал украсит дом 3 по улице Гвардейской. Его автором станет художник из Испании Жауме Молера. Вдохновившись русскими народными сказками и знаменитыми иллюстрациями художника Ивана Билибина, он создаст работу под названием «Жар-птица».

Художник и дизайнер Дмитрий Ламонов из Санкт-Петербурга представит работу под названием «Телепорт». В её создании ему будет помогать художник-самоучка из Республики Абхазия Гарик Асланян. На мурале в виде окна с матрёшкой будут отображены символы разных областей искусства — театра, живописи, музыки и кино. Именно эти творческие направления будут представлены на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в этом году. Мурал появится на так называемом вокзале «Тавриды», расположенном у входа на фестивальную площадку — в месте, где встречаются участники и гости событий арт-кластера.

Культурная программа фестиваля будет проходить в трёх локациях: на набережной Вдохновения в Городе молодых творцов, в центральном парке «Городской сад» и в арт-резиденции «Тавриды». На набережной Вдохновения с 11 утра и в течение дня будут идти представления от уличных артистов. Свои постановки покажут известные уличные театры России: Воронежский академический уличный театр «ВАУ театр» и театр «Ларамбла» из Ростова-на-Дону. В центральном парке «Городской сад» пройдут творческие мастер-классы для детей и взрослых. Там же с 10 утра стартует сбор участников первой арт-экскурсии по городским муралам. Желающие смогут увидеть, как создаются новые муралы, а также узнают историю картин, ранее созданных на стенах домов. Завершится событие вечерним музыкально-световым этно-шоу в арт-резиденции «Тавриды» в Судаке, которое пройдёт с 19:30 до 22:00.

Фестиваль уличной культуры «Улицы» будет проводиться уже в третий раз и традиционно подарит городу новые достопримечательности — муралы от ведущих российских и зарубежных уличных художников. Прошлый Фестиваль уличного искусства проходил в сентябре прошлого года и был приурочен ко Дню города. Тогда стены жилых домов в Судаке украсили муралами художники из России, Мексики и Китая.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и пройти регистрацию для посещения экскурсий можно по ссылке: https://clck.ru/3MTYHf

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»