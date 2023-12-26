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В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества»

В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 21:05 26.12.2023

В Музее-заповеднике «Судакская крепость» при поддержке Министерства культуры Республики Крым открылся выставочный проект «Символы Нового года и Рождества», который поможет окунуться в волшебное таинство елочных украшений, ощутить очарование чудесных зимних праздников.

На выставке представлены раритетные экспонаты 1950 — 1980-х годов из фондов музея-заповедника и частных коллекций: елочные игрушки, фигурки Деда Мороза и Снегурочки, бусы, гирлянды, поздравительные открытки, маскарадные маски — предметы, с которыми связано новогоднее чудо, передающие особую атмосферу и помогающие вспомнить радостные мгновения новогодних и рождественских праздников.

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В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества» В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества» В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества» В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества» В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества» В Судаке представили выставочный проект «Символы Нового года и Рождества»

Выставка в Историческом музее Судака продолжит работу до 28 января 2024 года.

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы — Музей-заповедник «Судакская крепость»

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