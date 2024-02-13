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В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 22:19 13.02.2024

В Судаке открылась вторая персональная выставка работ крымского художника Алексея Исаева «Мозаика цвета».

В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

Познакомиться с новой выставкой и творчеством мастера в музей «Судакская крепость» пришли горожане и гости курорта, воспитанники Образцовой студии изобразительного искусства «Солнышко».

В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

Экспозиция включает портреты, пейзажи, натюрморты, написанные в разных стилях живописи: реализм, импрессионизм, абстракционизм, кубизм и др. Художник искусно играет с цветом, складывает собственную мозаику, — сообщили в музее. 

В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

Композиционно выставка выстроена так, что перспектива экспонируемых работ открывает ценителям живописи новые грани таланта, показывает результаты созидательных поисков минувших десятилетий.

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В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

Выставка продолжит работу до 31 марта.

В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

Фото: музей-заповедник «Судакская крепость».

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