В Судаке проходит персональная выставка крымского художника Алексея Исаева  

В Судаке открылась вторая персональная выставка работ крымского художника Алексея Исаева «Мозаика цвета».

Познакомиться с новой выставкой и творчеством мастера в музей «Судакская крепость» пришли горожане и гости курорта, воспитанники Образцовой студии изобразительного искусства «Солнышко».

Экспозиция включает портреты, пейзажи, натюрморты, написанные в разных стилях живописи: реализм, импрессионизм, абстракционизм, кубизм и др. Художник искусно играет с цветом, складывает собственную мозаику, — сообщили в музее.

Композиционно выставка выстроена так, что перспектива экспонируемых работ открывает ценителям живописи новые грани таланта, показывает результаты созидательных поисков минувших десятилетий.

Выставка продолжит работу до 31 марта.

Фото: музей-заповедник «Судакская крепость».