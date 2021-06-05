В Судаке рекультивируют мусорный полигон

В Судаке продолжается работа по проведению рекультивации полигона твердых бытовых отходов. Работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В настоящее время исполнитель производит выемку свалочного грунта с южной стороны, формирует тело саркофага и подготавливает блоктех (система дополнительной фильтрации сточных вод). На участке задействовано 7 единиц тяжелой спецтехники, осуществлено подключение к сетям электроэнергии, установлены информационные баннеры. Запланированные мероприятия осуществляются согласно утвержденной дорожной карте, отставание от графика отсутствует. Площадь полигона ТКО составляет 11 га, — говорится в сообщении.

Завершение всех намеченных работ позволит значительно улучшить экологическую обстановку в городе и благоприятно скажется на жизни граждан, уточнили в Главном управлении.

Реализация регионального проекта «Чистая страна» рассчитана до 2024 года включительно. Цель регионального проекта — рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов в границах городов Республики Крым.