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В Судаке слишком нервная «воспиталка» отправилась на исправительные работы

В Судаке слишком нервная «воспиталка» отправилась на исправительные работы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:07 23.07.2024

В Судаке осужден бывший работник детского сада, применившая насилие в отношении малолетней воспитанницы.

Установлено, что женщина, являясь работником дошкольного учреждения, 26 июня 2023 года применила к воспитаннице физическое насилие. С учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденной 10 % в доход государства, – сообщили в прокуратуре РК.

«Слишком нервная» воспитательница лишена права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с детьми, сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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