В Судаке слишком нервная «воспиталка» отправилась на исправительные работы

В Судаке осужден бывший работник детского сада, применившая насилие в отношении малолетней воспитанницы.
Установлено, что женщина, являясь работником дошкольного учреждения, 26 июня 2023 года применила к воспитаннице физическое насилие. С учетом мнения государственного обвинителя женщине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы осужденной 10 % в доход государства, – сообщили в прокуратуре РК.
«Слишком нервная» воспитательница лишена права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с детьми, сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.
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