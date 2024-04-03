В Судаке строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» в текущем году строится один из важнейших социальных объектов на ул. Коммунальной в Судаке — в том районе, который является одним из самых бурно развивающихся на территории города и где сосредоточено множество объектов, представляющих гордость муниципалитета.
Специалистами уже выполнен монтаж ограждения площадки, устройство котлована, завершены монолитные работы столбчатых фундаментов, залиты фундаментные плиты, проведена система канализации и подвод водоснабжения. На сегодняшний день строители монтируют каркасы для дальнейшего бетонирования колонн. Строительная готовность нового спорткомплекса – 30 %. На строительство предусмотрено более 340 млн. рублей.
В трехэтажном здании физкультурного комплекса будут оборудованы: универсальный спортивный зал с местами для зрителей на 150 мест, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой.
Универсальный спортивный зал подойдет любителям сразу нескольких видов спорта: бадминтона, баскетбола, волейбола и тенниса. Зал также имеет разметку для занятий спортом маломобильных групп населения: ринг-теннис, бадминтон-теннис. Кроме того, в здании предусмотрены медицинские кабинеты, буфет, гардеробы для спортсменов, помещения для отдыха спортсменов и тренеров.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет местом притяжения всех людей, которые стараются вести здоровый образ жизни, занимаются физкультурой и спортом.Заниматься спортом здесь смогут дети школьного возраста и старше 18 лет.
СПРАВКА: Основу спортивной инфраструктуры Республики Крым составляют общедоступные объекты – спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также комплексы уличных тренажеров во дворах и парках.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма