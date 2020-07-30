В Судаке у фотографа изъяли краснокнижную птицу

Птицу, занесенную в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Крым, у судакского фотографа изъяли Государственные инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Факт незаконного использования птицы при оказании фотоуслуг зафиксирован на территории набережной города Судак в районе ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс «Крымский» Санаторий «Судак». Рейдовое обследование проведено совместно с общественным инспектором по охране окружающей среды. На момент выявления правонарушения птица непосредственно контактировала с людьми, находилась без клетки, у птицы отсутствовал постоянный доступ к источнику воды и пищи, — сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

По выявленному факту в отношении неустановленных лиц вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 8.35 КоАП РФ.

Дикая птица «Курганник» (лат. Buteo rufinus) изъята и, с целью обеспечения для нее надлежащих условий содержания, передана в один из зоопарков Крыма, — подчёркивают специалисты.

СПРАВКА:

Статья 8.35 КоАП РФ. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой.