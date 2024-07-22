В Судаке узкий подвал оказался ловушкой для женщины

Дежурная смена в составе 4 спасателей Судакского АСО выехали на место происшествия. По прибытии стало известно, что женщина находится в бетонном подвале глубиной около 3 метров с вертикальным входом 0,8 на 1,0 метр. С использованием «Трипода», альпинистского снаряжения и спасательной косынки пострадавшая была поднята из подвала и передана медработникам для последующей госпитализации с травмой левой ноги, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.