В Судаке узкий подвал оказался ловушкой для женщины

Накануне вечером — в 20-20 — поступило сообщение о том, что в с. Миндальное Судака женщина упала в подвальное помещение. Своими возможностями близкие поднять ее не могут, требуется помощь спасателей.
Дежурная смена в составе 4 спасателей Судакского АСО выехали на место происшествия. По прибытии стало известно, что женщина находится в бетонном подвале глубиной около 3 метров с вертикальным входом 0,8 на 1,0 метр. С использованием «Трипода», альпинистского снаряжения и спасательной косынки пострадавшая была поднята из подвала и передана медработникам для последующей госпитализации с травмой левой ноги, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
МЧС Республики Крым напоминает: в случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру – 112.
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С тегами: МЧС России в Крыму