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В Судаке узкий подвал оказался ловушкой для женщины
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Судаке узкий подвал оказался ловушкой для женщины

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:58 22.07.2024

Накануне вечером —  в 20-20 —  поступило сообщение о том, что в с. Миндальное Судака женщина упала в подвальное помещение. Своими возможностями близкие поднять ее не могут, требуется помощь спасателей.

Дежурная смена в составе 4 спасателей Судакского АСО выехали на место происшествия. По прибытии стало известно, что  женщина  находится в бетонном подвале  глубиной около 3 метров с вертикальным входом 0,8 на 1,0 метр. С использованием «Трипода», альпинистского снаряжения и спасательной косынки пострадавшая была поднята из подвала и  передана медработникам для последующей госпитализации с травмой левой ноги, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым напоминает:  в случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по номеру – 112.

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