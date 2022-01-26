В Судаке великовозрастный сын выносил из квартиры матери телевизоры и сдавал в ломбард

В дежурную часть отдела полиции в Судаке обратилась женщина с сообщением о краже принадлежащих ей нескольких телевизоров.

Прибывшее на место совершения преступления полицейские установили, что кражу совершил 29 летний сын потерпевшей. Злоумышленник, подбирая моменты, когда матери не будет дома, похищал телевизоры, в последствии сдавал их в ломбард. В общей сложности в течение недели молодой человек похитил 4 телевизора. Задержанный сообщил, что вырученные денежные средства от сдачи телевизоров потратил на собственные нужды. В настоящее время телевизоры изъяты и возвращены потерпевшей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением ОМВД России по г. Судаку возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам: будьте осторожны и не относитесь халатно к сохранности вашего ценного имущества.

Во избежание неприятных ситуаций необходимо предпринять меры по обеспечению безопасности собственного жилища.

Если Вы стали жертвой преступления, незамедлительно звоните в полицию по номеру «102».

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым