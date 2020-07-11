В Судаке возобновляется движение автобусов по сезонным маршрутам

С 13 июля возобновляется в Судаке движение автобусов по сезонным маршрутам регулярных перевозок возобновляется с 13 июля:

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 11 «Судак – бухта Веселовская»

Наименование остановочного пункта Время отправления Прямое направление Обратное направление Автостанция «Судак» 09-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00 — с. Весёлое 09-20, 11-20, 13-20, 15-20, 17-20 09-45, 12-00, 14-00, 16-00, 17-45 бухта Веселовская — 09-35, 11-50, 13-50, 15-50, 17-35

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 12 «Судак – Прибрежное»

Наименование остановочного пункта Время отправления Прямое направление Обратное направление Автостанция «Судак» 08-00, 10-00, 12-00, 14-30, 18-00 — с. Богатовка 08-32, 10-32, 12-32, 15-02, 18-32 09-27, 11-27, 13-27, 15-57, 19-27 с. Солнечная Долина 08-45, 10-45, 12-45, 15-15, 18-45 09-15, 11-15, 13-15, 15-45, 19-15 с. Прибрежное — 09-00, 11-00, 13-00, 15-30, 19-00

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 13 «Судак – Меганом»