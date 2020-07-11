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В Судаке возобновляется движение автобусов по сезонным маршрутам
фото: пресс-служба администрации Судака

В Судаке возобновляется движение автобусов по сезонным маршрутам

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 19:24 11.07.2020

С 13 июля возобновляется в Судаке движение автобусов по сезонным маршрутам регулярных перевозок возобновляется с 13 июля:

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 11 «Судак – бухта Веселовская»

Наименование остановочного пунктаВремя отправления
Прямое направлениеОбратное направление
Автостанция «Судак»09-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00
с. Весёлое09-20, 11-20, 13-20, 15-20, 17-2009-45, 12-00, 14-00, 16-00, 17-45
бухта Веселовская09-35, 11-50, 13-50, 15-50, 17-35

 ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 12 «Судак – Прибрежное»

Наименование остановочного пунктаВремя отправления
Прямое направлениеОбратное направление
Автостанция «Судак»08-00, 10-00, 12-00, 14-30, 18-00
с. Богатовка08-32, 10-32, 12-32, 15-02, 18-3209-27, 11-27, 13-27, 15-57, 19-27
с. Солнечная Долина08-45, 10-45, 12-45, 15-15, 18-4509-15, 11-15, 13-15, 15-45, 19-15
с. Прибрежное09-00, 11-00, 13-00, 15-30, 19-00

 ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 13 «Судак – Меганом»

Наименование остановочного пунктаВремя отправления
Прямое направлениеОбратное направление
Автостанция «Судак»07-30, 08-30, 09-30, 10-30, 12-30, 15-00, 16-00, 17-00, 18-30, 19-30
Меганом (пляж)08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 13-00,  15-30, 16-30, 17-30, 19-00, 20-00

 

В Судаке возобновляется движение автобусов по сезонным маршрутам

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