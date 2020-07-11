В Судаке возобновляется движение автобусов по сезонным маршрутам

С 13 июля возобновляется в Судаке движение автобусов по сезонным маршрутам регулярных перевозок возобновляется с 13 июля:
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 11 «Судак – бухта Веселовская»
|Наименование остановочного пункта
|Время отправления
|Прямое направление
|Обратное направление
|Автостанция «Судак»
|09-00, 11-00, 13-00, 15-00, 17-00
|—
|с. Весёлое
|09-20, 11-20, 13-20, 15-20, 17-20
|09-45, 12-00, 14-00, 16-00, 17-45
|бухта Веселовская
|—
|09-35, 11-50, 13-50, 15-50, 17-35
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 12 «Судак – Прибрежное»
|Наименование остановочного пункта
|Время отправления
|Прямое направление
|Обратное направление
|Автостанция «Судак»
|08-00, 10-00, 12-00, 14-30, 18-00
|—
|с. Богатовка
|08-32, 10-32, 12-32, 15-02, 18-32
|09-27, 11-27, 13-27, 15-57, 19-27
|с. Солнечная Долина
|08-45, 10-45, 12-45, 15-15, 18-45
|09-15, 11-15, 13-15, 15-45, 19-15
|с. Прибрежное
|—
|09-00, 11-00, 13-00, 15-30, 19-00
ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) движения автобусов по маршруту регулярных перевозок № 13 «Судак – Меганом»
|Наименование остановочного пункта
|Время отправления
|Прямое направление
|Обратное направление
|Автостанция «Судак»
|07-30, 08-30, 09-30, 10-30, 12-30, 15-00, 16-00, 17-00, 18-30, 19-30
|—
|Меганом (пляж)
|—
|08-00, 09-00, 10-00, 11-00, 13-00, 15-30, 16-30, 17-30, 19-00, 20-00
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