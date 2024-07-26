В Судаке выявили 12 нарушителей миграционного законодательства

Сотрудниками отделения по вопросам миграции ОМВД России по г. Судаку, совместно с коллегами регионального управления ФСБ пресечен канал незаконной миграции.
В результате совместных мероприятий выявлены 12 граждан восточной части Закавказья, которые пребывали на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан сотрудниками полиции составлено 12 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации) и 12 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (Нарушение иммиграционных правил), — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
В настоящее время нарушители миграционного законодательства покинули территорию Российской Федерации, в отношении указанных лиц вынесены мотивированные решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в соответствии с Федеральным законом от 15.08.1996 № 114 — ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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