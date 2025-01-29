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В Судаке выявили факт нарушения миграционного законодательства

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:05 29.01.2025

Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Судаку совместно с сотрудниками отдела по г. Судаку УФСБ по Республике Крым в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий установлены и задержаны 9 иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации.

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 39-летний уроженец Закавказья предложил местной жительнице поселить в своем домовладении 8 мигрантов, за которых он будет платить ей ежемесячно аренду жилья, без постановки их на миграционный учет. При этом мужчина подыскивал иностранцам работу на строительных объектах города. В ходе проверки документов, сотрудниками подразделения по вопросам миграции выявлены нарушения в сфере миграции у всех иностранных граждан, в том числе у их посредника, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении нарушителей составлены 23 протокола об административном правонарушении, из них 8 по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации); 8 по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации); 7 по ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (Нарушение иммиграционных правил).

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По административным материалам в отношении 8 иностранцев, нарушающих режим пребывания приняты решения об административном выдворении в виде самостоятельного контролируемого выезда из Российской Федерации, также им будет закрыт въезд в нашу страну на 10 лет.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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