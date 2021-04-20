Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Судаке задержали «гонщика» с поддельным водительским удостоверением

crimeapress_news

реклама в крыму
Предприятия Крыма - ДОБАВИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
В Судаке задержали «гонщика» с поддельным водительским удостоверением
Фото: ГИБДД

В Судаке задержали «гонщика» с поддельным водительским удостоверением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 13:07 20.04.2021

В Судаке сотрудники ГИБДД остановили «Форд Мондео» под управлением местного жителя, 1997 года рождения. По требованию инспекторов молодой человек предъявил водительское удостоверение, которое у стражей порядка вызвало сомнение в его подлинности.

Несмотря на соответствие фотографии на водительском удостоверении, по базам данным ГИБДД было установлено, что гражданин как лицо получившее право управление транспортным средством, не числится, а номер водительского удостоверения принадлежит жительнице города Москвы.По результатам технико-криминалистической экспертизы документа установлено, что водительское удостоверение является поддельным, — отметили в МВД по РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов печатей или бланков). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до одного года, либо лишением свободы до одного год.

В Судаке задержали «гонщика» с поддельным водительским удостоверением

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.