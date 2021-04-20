В Судаке задержали «гонщика» с поддельным водительским удостоверением

В Судаке сотрудники ГИБДД остановили «Форд Мондео» под управлением местного жителя, 1997 года рождения. По требованию инспекторов молодой человек предъявил водительское удостоверение, которое у стражей порядка вызвало сомнение в его подлинности.

Несмотря на соответствие фотографии на водительском удостоверении, по базам данным ГИБДД было установлено, что гражданин как лицо получившее право управление транспортным средством, не числится, а номер водительского удостоверения принадлежит жительнице города Москвы.По результатам технико-криминалистической экспертизы документа установлено, что водительское удостоверение является поддельным, — отметили в МВД по РК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов печатей или бланков). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до одного года, либо лишением свободы до одного год.